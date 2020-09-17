PlayStation Plus Collection откроет доступ к коллекции игры

Покупатели PlayStation 5 с подпиской PlayStation Plus получат еще один бонус в виде коллекции избранных игр с PlayStation 4 без какой-либо дополнительной оплаты. Все игры будут доступны для загрузки с первого дня релиза консоли, так что если вы пропустили что-то интересное, вполне сможете наверстать упущенное.

Полный список игр, входящих в подписку, пока не объявлен, но уже в представленных проектах многие смогут найти что-то интересное для себя.

Список игр, входящих в PlayStation Plus Collection (список не полный):