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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 1

PlayStation Plus Collection откроет доступ к коллекции игры

Опубликовано: 11 час. 13 мин. назад, NeoFlash
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Покупатели PlayStation 5 с подпиской PlayStation Plus получат еще один бонус в виде коллекции избранных игр с PlayStation 4 без какой-либо дополнительной оплаты. Все игры будут доступны для загрузки с первого дня релиза консоли, так что если вы пропустили что-то интересное, вполне сможете наверстать упущенное.

Полный список игр, входящих в подписку, пока не объявлен, но уже в представленных проектах многие смогут найти что-то интересное для себя.

 

Список игр, входящих в PlayStation Plus Collection (список не полный):

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