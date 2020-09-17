Геймплей трейлер ремейка Demon's Souls

Ремейк Demon's Souls был анонсирован в июне этого года во время PS5: The Future of Gaming, а сегодня в рамках PS5 Showcase разработчики показали новый трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Фанаты оригинальной игры вновь смогут вернуться в охваченное туманом королевство Болетария, где их ждут роскошные виды и пугающие звуки. А благодаря функции тактильной отдачи, реализованной в новом контроллере, игроки смогут ощутить каждый удар.

Релиз Demon's Souls на PS5 состоится в день релиза консоли - 12 ноября в США и Японии, и 19 ноября в Европе.