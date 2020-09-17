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Геймплей трейлер ремейка Demon's Souls

Опубликовано: 11 час. 26 мин. назад
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Ремейк Demon's Souls был анонсирован в июне этого года во время PS5: The Future of Gaming, а сегодня в рамках PS5 Showcase разработчики показали новый трейлер с демонстрацией игрового процесса.

Фанаты оригинальной игры вновь смогут вернуться в охваченное туманом королевство Болетария, где их ждут роскошные виды и пугающие звуки. А благодаря функции тактильной отдачи, реализованной в новом контроллере, игроки смогут ощутить каждый удар.

Релиз Demon's Souls на PS5 состоится в день релиза консоли - 12 ноября в США и Японии, и 19 ноября в Европе.

Gameplay Trailer
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новыестарые4 ком.
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Дезмонд
tunight (уровень 25)1 час. 20 мин. назад
Крайне надеюсь что они лажанулись
Геймер со стажем
andystorm (уровень 6)3 час. 55 мин. назад
Sony говорила, что не исключает выпуск других игр компании на пк. Но я не ожидал что станет новый ремейк Demon,s souls.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)9 час. 36 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Выглядит, конечно, сочненько. Ну и самое важное - если Сони не лоханулась, то в конце ролика написано "также будет доступно на ПК".
Таки лажанулись rofl
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)10 час. 46 мин. назад
Выглядит, конечно, сочненько. Ну и самое важное - если Сони не лоханулась, то в конце ролика написано "также будет доступно на ПК".
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