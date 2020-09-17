Тизер продолжения God Of War

Сегодняшняя трансляция, посвященная PlayStation 5 и ее играм, закончилась приятным сюрпризом – тизером продолжения God Of War 2018 года. Скорее всего, проект будет называться God of War: Ragnarok, а его релиз состоится в 2021 году на PlayStation 5.
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