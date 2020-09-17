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Дюка Опубликовал Дюка 5
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Тизер продолжения God Of War

Опубликовано: 11 час. 10 мин. назад
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Сегодняшняя трансляция, посвященная PlayStation 5 и ее играм, закончилась приятным сюрпризом – тизером продолжения God Of War 2018 года. Скорее всего, проект будет называться God of War: Ragnarok, а его релиз состоится в 2021 году на PlayStation 5.

Teaser Trailer
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новыестарые5 ком.
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)2 час. 0 мин. назад
Асасинс крид будет тоже Рагнарек, и новая руна Рагнарек, а потом еще новый сезон Викингов тоже Рагнареком назовут.
А какой Рагнарек выберешь ты? Каждый день по Рагнареку
Игровой разум
SEnich (уровень 17)2 час. 47 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Ты подожди, они еще успеют перенести на 22 год.
ты хотел сказать 22 век
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)10 час. 45 мин. назад
BlackSite11 писал(а):
Ты подожди, они еще успеют перенести на 22 год.
Пусть переносят на здоровье) Всё равно куплю себе и всей семье + не забываем про домашних животных.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)10 час. 50 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Воу, 2021...я релиза раньше конца 2022 даже и не ждал.
Ты подожди, они еще успеют перенести на 22 год.
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)10 час. 54 мин. назад
Воу, 2021...я релиза раньше конца 2022 даже и не ждал.
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