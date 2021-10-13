Первый взгляд на погони и перестрелки перезапуска Saints Row

Издание Gameinformer опубликовало небольшой ролик, посвященный системе вождения и стрельбе в новой части Saints Row.

В общем и целом перестрелки не так уж сильно отличаются от того, что мы могли увидеть в предыдущих играх серии. Теперь приличную часть экрана занимают шкалы здоровья, причем они есть не только у противников, но и у автомобилей. Еще одним заметным нововведением стала возможность передать руль напарнику и на полном ходу вылезти на крышу машины, чтобы лежа отстреливать супостатов. Даже рядовые враги кажутся довольно крепкими и не торопятся умирать с одного попадания.

Saints Row выходит на ПК и консолях Playstation и Xbox 25 февраля 2022 года.