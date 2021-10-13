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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Трейлер дополнения Black Cat Heist для Payday 2

Опубликовано: 3 час. 30 мин. назад
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Для кооперативного шутера Payday 2 вышло новое дополнение. Оно получило название Black Cat Heist.

По поручению украинского мафиози Влада игрокам предстоит отправиться на ограбление казино, расположенного на борту круизного лайнера. Судно контролируют бандиты из триад, так что сопротивление обещает быть суровым. Как обычно, ограбление можно пройти штурмом или по-тихому.

Payday 2 вышла в 2013 году, но разработчики продолжают активную поддержку шутера до сих пор. Релиз третьей части серии ожидается не раньше 2023 года.

 

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