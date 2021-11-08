Первый геймплей Lies of P

В сети появился первый геймплейный трейлер находящейся в разработке экшен-РПГ Lies of P. Игра является мрачным переосмыслением сказки о Пиноккио. Разработчики не скрывают, что вдохновлялись идеями серии Souls, и в особенности Bloodborne: боевая система и антураж действительно вызывают ярнамские флэшбеки.

Важную роль в сражении с обезумевшими автоматонами, захватившими некогда прекрасный город Крат, сыграет способность протагониста создавать новое оружие, комбинируя уже имеющиеся у него варианты. Кроме того, механические части тела главного героя позволят ему использовать мощные энергетические атаки.

Точная дата релиза Lies of P пока не объявлена. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.