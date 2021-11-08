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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 9
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Первый геймплей Lies of P

Опубликовано: вчера, 22:01:42
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В сети появился первый геймплейный трейлер находящейся в разработке экшен-РПГ Lies of P. Игра является мрачным переосмыслением сказки о Пиноккио. Разработчики не скрывают, что вдохновлялись идеями серии Souls, и в особенности Bloodborne: боевая система и антураж действительно вызывают ярнамские флэшбеки.

Важную роль в сражении с обезумевшими автоматонами, захватившими некогда прекрасный город Крат, сыграет способность протагониста создавать новое оружие, комбинируя уже имеющиеся у него варианты. Кроме того, механические части тела главного героя позволят ему использовать мощные энергетические атаки.

Точная дата релиза Lies of P пока не объявлена. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

Official Alpha Gameplay Teaser Trailer
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новыестарые9 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
RedDaron (уровень 18)3 час. 46 мин. назад
Разрабы срвсем высыхают на идеи. Это они взяли оттуда, это оттуда а вот это и это оттуда и игры получаются клонами друг друга. Нет креатива, нет новых идей, нет ничего нового, нет ничего оригинального. Получается такой же фиг, только вид сбоку. Всё одно и то-же кроме графики и антуража. Скучно. А хочется чего то с эффектом "Вау"
Начинающий геймер
fartov (уровень 3)10 час. 31 мин. назад
Artorias писал(а):
Анимация совсем другая.
Думаю анимация это очень близко к графике, тут она конечно зачётная good
Игровой разум
Artorias (уровень 24)10 час. 33 мин. назад
fartov писал(а):
Вообще не вижу разницы pardon игра смотрица и воспринимается как обычный Soulslike.
только декорации менее фентезийные.
Анимация совсем другая.
Начинающий геймер
fartov (уровень 3)10 час. 59 мин. назад
Вообще не вижу разницы pardon игра смотрица и воспринимается как обычный Soulslike.
только декорации менее фентезийные.
Великий игрок
andystorm (уровень 11)11 час. 6 мин. назад
Очень круто, просто невероятно. Взять обычную сказку и интерпретировать в такое, это надо просто невероятное выражение иметь. Думаю FromSoftware после просмотра данного видео в слезах, потому что эта идея им в голову не пришла.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)сегодня, 08:31:30
А че че) Че так круто то?) Рескин BB
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)вчера, 22:49:15
 
Разработчики не скрывают, что вдохновлялись идеями серии Souls, и в особенности Bloodborne...
+ Да тут и так все видно, но честность в целом похвальна. От нас геймеров и не надо ничего скрывать, все равно докопаемся и кое-что вырастит как у оригинального персонажа.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 22:23:17
Очень явно вдохновлялись Bloodborne, вплоть до копирования анимаций. Не то, чтобы я возражал, скорее приветствую.
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)вчера, 22:10:13
ну что, впечатляет, ждём больше геймплея боевой механики и атмосферы г. Крат
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