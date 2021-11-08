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Разработчики Back 4 Blood рассказали о грядущих дополнениях

Опубликовано: вчера, 21:29:50
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Turtle Rock Studios обнародовала дорожную карту обновлений, которые ждут кооперативный шутер Back 4 Blood в ближайшем будущем. Первые масштабные дополнения стоит ждать только в следующем году.

В этом ноябре игру ждут мелкие улучшения и исправления багов. В декабре начнется праздничный сезонный ивент, появится тренировочная зона, новые линии снабжения, карты и обновление одиночного режима. В следующем году разработчики обещают добавить новый уровень сложности и режим, улучшить механики ближнего боя и еще больше расширить ассортимент карт. Помимо этого, игроков ждет три крупных дополнения. Первое, получившее название Tunnels of Terror, принесет с собой свежий сюжетный контент, включая новых Чистильщиков, Одержимых, оружие и скины.

 

 

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