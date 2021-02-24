Перезагрузка Anthem отменена

Релиз Anthem получился, мягко говоря, неудачным. Спустя некоторое время BioWare пообещала перезагрузить игру в формате Anthem NEXT. Разработчики хотели пересмотреть концепцию и внести множество важных изменений, но не сложилось.

В недавнем заявлении руководитель BioWare Austin Кристиан Дэйли объявил, что проект отменили. Основной причиной стала пандемия COVID-19, которая отрицательно повлияла на производство. Теперь команда сосредоточится на Mass Effect, Dragon Age и обновлениях для Star Wars: The Old Republic. А сервера Anthem продолжат работать в штатном режиме.