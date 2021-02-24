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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Перезагрузка Anthem отменена

Опубликовано: 5 час. 25 мин. назад
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Релиз Anthem получился, мягко говоря, неудачным. Спустя некоторое время BioWare пообещала перезагрузить игру в формате Anthem NEXT. Разработчики хотели пересмотреть концепцию и внести множество важных изменений, но не сложилось.

В недавнем заявлении руководитель BioWare Austin Кристиан Дэйли объявил, что проект отменили. Основной причиной стала пандемия COVID-19, которая отрицательно повлияла на производство. Теперь команда сосредоточится на Mass Effect, Dragon Age и обновлениях для Star Wars: The Old Republic. А сервера Anthem продолжат работать в штатном режиме.

 

 

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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)2 час. 31 мин. назад
Вы берете игру, где можно над красивым миром летать в костюмах Железного Человека. Прикручиваете к ней банальный, но хотя бы необычный лор. И обсираетесь. Как вы так смогли?
BioWare: смари, Мишаня, ща покажу!
Плевать. Если бы нам по итогу дали сюжетную RPG в духе DA: Origins, я был бы рад. Вместо этого они сделали онлайн-задротку. Ну да, нам же так остро не хватает ММО. Вообще их нет. Действительно. почему они обкакались?
Туда им и дорога. Надеюсь и BioWare уже недолго осталось.
А всех теперь ждут не новые игры, а переиздания всего, что только можно.
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)4 час. 11 мин. назад
Ну, тут даже Press F как то неудобно ставить. Просто помянем.
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