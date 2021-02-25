Анонсирована новая PUBG для мобильных

KRAFTON и PUBG Studio анонсировали новую бесплатную игру в серии PUBG для мобильных устройств Android и iOS, получившую название PUBG: New State. Ее события развернутся в 2051 году через много лет после PlayerUnknown's Battlegrounds и отправят пользователей на новое поле битвы TROI, где они смогут узнать, как развивалась вселенная.

PUBG: New State предложит новые функции, среди которых возможность самостоятельно создавать различные виды вооружения. Приобретая комплекты для настройки, вы сможете по-разному модифицировать оружие – улучшать его характеристики, менять режим стрельбы и другое. Среди других функций – боевые приемы, дроны, футуристические баллистические щиты и возможность исследовать огромные открытые карты 8x8 с множеством новых транспортных средств.

Релиз PUBG: New State состоится в 2021 году.