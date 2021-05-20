Оружие и его улучшение в трейлере Shadow Warrior 3

Череда трейлеров шутера Shadow Warrior 3 продолжается. В новом ролике разработчики из студии Flying Wild Hog при поддержке издательства Devolver Digital показали часть оружия, реализованного в игре.

Свежие кадры демонстрируют стрельбу из пушек по противникам. Сначала главный герой ведет огонь из двух пистолетов-пулеметов, затем он берет в руки револьвер, а после него – гранатомет. Кроме того, создатели продемонстрировали возможность улучшать оружие, чтобы добавить выстрелам разнообразные эффекты.

Shadow Warrior 3 выйдет в 2021 году на ПК, PS4 и Xbox One, точная дата релиза пока не сообщается.