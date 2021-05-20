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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Планеты и исследование: новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Опубликовано: вчера, 17:07:15
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Студия Insomniac Games и издательство Sony Interactive Entertainment продолжают подогревать интерес к грядущему экшен-платформеру Ratchet & Clank: Rift Apart. На этот раз создатели выпустили трейлер, в котором рассказали о присутствующих в игре планете. Их, судя по всему, соберется более пяти штук, и каждая отметится уникальным дизайном.

Пользователи смогут посетить аналог трущоб, киберпанковый город, пиратскую бухту и так далее. Интересных локаций в проекте предостаточно.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 11 июня эксклюзивно на PlayStation 5.

Planets and Exploration
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