Планеты и исследование: новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart

Студия Insomniac Games и издательство Sony Interactive Entertainment продолжают подогревать интерес к грядущему экшен-платформеру Ratchet & Clank: Rift Apart. На этот раз создатели выпустили трейлер, в котором рассказали о присутствующих в игре планете. Их, судя по всему, соберется более пяти штук, и каждая отметится уникальным дизайном.

Пользователи смогут посетить аналог трущоб, киберпанковый город, пиратскую бухту и так далее. Интересных локаций в проекте предостаточно.

Ratchet & Clank: Rift Apart выйдет 11 июня эксклюзивно на PlayStation 5.