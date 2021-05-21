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Enlisted отправляется в Берлин

Опубликовано: 21.05.2021 09:42:13
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Gaijin Entertainment и Darkflow Software объявили о выходе обновления под названием «У стен Рейхстага» для военного онлайн-шутера Enlisted, куда вошли новые карты, оружие и техника для всех кампаний. Также в кампании «Битва за Берлин», которая находится на стадии закрытого бета-тестирования, открылась система прогрессии, а отряды начального уровня стали доступны для всех желающих.

Во все кампании были добавлены новые уровни развития вместе с новыми отрядами, оружием и техникой, а в «Битве за Берлин» стартовал второй этап ЗБТ для отладки системы прогрессии. Теперь участники тестирования получают опыт в боях и могут открывать первые 15 уровней кампании, улучшать отряды, снаряжать бойцов новым оружием и пополнять свою армию новобранцами. Развитие в кампании стартует с 1 уровня и не будет сброшено по окончании ЗБТ. На данный момент полный доступ к бета-тестированию есть у пользователей, которые приобрели наборы раннего доступа к кампании, однако все желающие могут поучаствовать в сражениях, управляя начальными отрядами.

Играть в Enlisted
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