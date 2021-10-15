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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Оракулы Тзинча в Total War Warhammer III

Опубликовано: 7 час. 57 мин. назад
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Студия Creative Assembly и издательство Sega опубликовали новый трейлер стратегии Total War Warhammer III. Он посвящен фракции Оракулов Тзинча.

Тзинч – коварнейший из богов Хаоса. Он хорошо известен своими интригами и манипуляциями. Его неспроста называют Великим Заговорщиком и Архитектором Судеб. Он считается самым могущественным магом из всех Сил Хаоса. Большинство его птицеподобных последователей тоже владеет магией. Собирая особые гримуары, армии Тзинча открывают множество коварных уловок. Они могут телепортироваться по карте, меняться поселениями и разжигать войны между соседями.

Total War Warhammer III готовится к релизу на PC в первом квартале 2022 года.

Enter the World of Tzeentch [RUS]
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