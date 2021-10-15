Оракулы Тзинча в Total War Warhammer III

Студия Creative Assembly и издательство Sega опубликовали новый трейлер стратегии Total War Warhammer III. Он посвящен фракции Оракулов Тзинча.

Тзинч – коварнейший из богов Хаоса. Он хорошо известен своими интригами и манипуляциями. Его неспроста называют Великим Заговорщиком и Архитектором Судеб. Он считается самым могущественным магом из всех Сил Хаоса. Большинство его птицеподобных последователей тоже владеет магией. Собирая особые гримуары, армии Тзинча открывают множество коварных уловок. Они могут телепортироваться по карте, меняться поселениями и разжигать войны между соседями.

Total War Warhammer III готовится к релизу на PC в первом квартале 2022 года.