Состоялся релиз детектива The Good Life

Необычное приключение The Good Life за авторством Суехиро Хидетаки, создателя триллера Deadly Premonition, сегодня вышло на ПК и консолях.

Игра рассказывает историю журналистки Наоми Хейворд. Чтобы погасить долги, она берет на себя задание по раскрытию тайны небольшого английского городка Рэйнивудс. С местными жителями происходит что-то странное: по ночам они превращаются в животных. Кроме того, в городе было совершено загадочное убийство. Игрокам предстоит раскрыть эти секреты, попутно занимаясь более тривиальными задачами. Нужно заботиться о саде, готовить еду, общаться с другими жителями города и зарабатывать деньги с помощью навыков фотографа – в этом плане игра немного напоминает The Sims или Animal Crossing.

По ходу истории героиня также научится превращаться в животных, что сильно расширит ее возможности. Например, в облике кошки она сможет забраться по дереву в прежде недоступное место, а в виде собаки выследить кого-нибудь по запаху.

The Good Life доступна PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.