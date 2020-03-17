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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Огромные карты, крутая физика и кооп в обзорном трейлере SnowRunner

Опубликовано: вчера, 16:17:38
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Издательство Focus Home Interactive и разработчики из Saber Interactive представили сегодня обзорный трейлер SnowRunner – своей новой игры про бездорожье, перевозки и огромные машины. Видео посвящено локациям, физике, кооперативному режиму и другим особенностям новинки.

В SnowRunner геймеры отправятся покорять дикие просторы Аляски, Мичигана и Сибири. Игра предложит действительно крупные карты, испещренные стремнинами, топями и горными серпантинами. Для прохождения опасных мест придется учитывать вес своего транспорта, сцепление с дорогой и прочие факторы.

На старте в игре будет примерно сорок уникальных машин с продвинутыми настройками, а также десятки контрактов. Премьера SnowRunner состоится уже 28 апреля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. Сделать предзаказ можно здесь.

Overview Trailer
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