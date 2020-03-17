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«Ярость викингов» уже в War Thunder

Опубликовано: вчера, 15:55:35
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Сегодня состоялся релиз обновления «Ярость викингов» для военного экшена War Thunder, которое добавило в игру шведскую бронетехник. Другие ключевые новинки – тяжелый крейсер HMS London, реактивный истребитель J35 Draken, а также AH-64 Apache, основной ударный вертолет армии США и самая распространенная боевая машина этого класса в наши дни.

Первый серийный образец AH-64 сошел с конвейера в 1983 году, и с тех пор вертолет применялся в большинстве военных конфликтов с участием. Он также стоит на вооружении в пятнадцати других странах, таких как Греция, Сингапур и Япония. В War Thunder «Апач» доступен сразу в нескольких вариантах: базовая версия AH-64A, модернизированный AH-64D Apache Longbow, британский экспортный вариант AH Mk.1 и израильский Peten. В противовес «Апачу» в российской ветке появился самый современный отечественный ударный вертолет – Ка-52 «Аллигатор».

В арсенале шведской наземной техники игроков ждут, например, Pvrbv 551 – истребитель танков с мощными управляемыми ракетами TOW, и VEAK 40 – самоходная зенитка с радаром. Список современной бронетехники также пополнят ZTZ96A (самый распространенный ОБТ Китая в наши дни), Т-72Б (модификация Т-72 с улучшенной защитой) и Radkampfwagen 90 (немецкий экспериментальный колесный танк).

Ценителей морской истории заинтересует HMS London — британский тяжелый крейсер типа County, разработанный и построенный в межвоенный период по стандартам Вашингтонского морского соглашения. Из-за ограничений договора корабль обладает мощным вооружением (восемь 203-мм орудий, четыре универсальных спаренных 102-мм орудия, двадцать 40-мм орудий, а также четыре одиночных и восемь спаренных орудий калибра 20 мм и два 533-мм четырехтрубных торпедных аппарата), но очень легким бронированием. «Лондон» участвовал в знаменитой охоте на линкор «Бисмарк» и охране арктических конвоев PQ-15, PQ-17, PQ-18, но самый серьезный бой его ждал только в 1949 году – с полевой артиллерией китайских коммунистов на реке Янцзы.

Играть в War Thunder
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