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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Первые оценки DOOM Eternal – горячо, как и ожидалось

Опубликовано: вчера, 16:49:47
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Компания Bethesda Softworks и студия id Software уже через несколько дней выпустят свой новый шутер DOOM Eternal, который является полноценным продолжением взрывной DOOM 2016. По-видимому, сиквел вышел не менее увлекательным – это подтверждают оценившие игру критики в своих первых рецензиях.

Пресса хвалит практически все составляющие DOOM Eternal. Игра имеет отличную графику и невероятно динамичный геймплей, который, если сравнивать его с оригиналом, где-то стал лучше, а в других местах – попросту изменился. В общем, id Software снова удалось превзойти себя.

 

Скриншот игры DOOM Eternal

 

Оценки:

  • Cubed3 – 100
  • Cultured Vultures – 100
  • Atomix – 95
  • AusGamers – 95
  • 3DJuegos – 95
  • Vandal – 95
  • PC Gamer – 94
  • 4Players.de – 91
  • PCGamesN – 90
  • Jeuxvideo.com – 90
  • XGN – 90
  • Gamer.no – 90
  • Multiplayer.it – 88
  • GameWatcher – 85
  • Millenium – 84
  • GameSpot – 80
  • Shacknews – 80
  • GAMINGbible – 80

 

Релиз DOOM Eternal случится уже 20 марта 2020 года. Сжигать, рубить и взрывать демонов можно будет на PC, PS4 и Xbox One.

Сжечь, изрубить и взорвать демонов можно будет на PC, PS4 и Xbox One.

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Игровой разум
Прометей (уровень 29)вчера, 17:34:50
Отличные оценки. good3
Впрочем, учитывая качество игры, это было ожидаемо.
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