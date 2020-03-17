Первые оценки DOOM Eternal – горячо, как и ожидалось

Компания Bethesda Softworks и студия id Software уже через несколько дней выпустят свой новый шутер DOOM Eternal, который является полноценным продолжением взрывной DOOM 2016. По-видимому, сиквел вышел не менее увлекательным – это подтверждают оценившие игру критики в своих первых рецензиях.

Пресса хвалит практически все составляющие DOOM Eternal. Игра имеет отличную графику и невероятно динамичный геймплей, который, если сравнивать его с оригиналом, где-то стал лучше, а в других местах – попросту изменился. В общем, id Software снова удалось превзойти себя.

Оценки:

Cubed3 – 100

Cultured Vultures – 100

Atomix – 95

AusGamers – 95

3DJuegos – 95

Vandal – 95

PC Gamer – 94

4Players.de – 91

PCGamesN – 90

Jeuxvideo.com – 90

XGN – 90

Gamer.no – 90

Multiplayer.it – 88

GameWatcher – 85

Millenium – 84

GameSpot – 80

Shacknews – 80

GAMINGbible – 80

Релиз DOOM Eternal случится уже 20 марта 2020 года. Сжигать, рубить и взрывать демонов можно будет на PC, PS4 и Xbox One.