Новый трейлер The Dark Pictures: House of Ashes с gamescom 2021

Примерно два месяца остается до выхода мрачного проекта The Dark Pictures: House of Ashes, третьей игры в антологии от Supermassive Games. Самое время посмотреть еще один трейлер, представленный во время трансляции Gamescom Opening Night Live 2021. В нем – уже знакомая система принятия решений в самые напряженные моменты, но уже в совершенно новых декорациях и с новыми героями.

Релиз The Dark Pictures: House of Ashes состоится 22 октября 2021 года на ПК а также консоли нового и уходящего поколений.