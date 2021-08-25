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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Новый трейлер The Dark Pictures: House of Ashes с gamescom 2021

Опубликовано: вчера, 20:57:29
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Примерно два месяца остается до выхода мрачного проекта The Dark Pictures: House of Ashes, третьей игры в антологии от Supermassive Games. Самое время посмотреть еще один трейлер, представленный во время трансляции Gamescom Opening Night Live 2021. В нем – уже знакомая система принятия решений в самые напряженные моменты, но уже в совершенно новых декорациях и с новыми героями.

Релиз The Dark Pictures: House of Ashes состоится 22 октября 2021 года на ПК а также консоли нового и уходящего поколений.

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