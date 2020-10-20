Преимущества некстген-версии Yakuza: Like a Dragon в новом трейлере

Издательство SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio выпустили новый трейлер Yakuza: Like a Dragon, седьмой части серии. Ролик посвятили преимуществам версии игры для консолей следующего поколения. И хотя на видео упоминаются только Xbox Series X и Series S, все упомянутые тезисы наверняка касаются и PS5.

Об особенностях версии Yakuza: Like a Dragon для грядущих приставок разработчики рассказали в свойственной франшизе комедийной манере. Они упомянули быстрые загрузки, улучшенное освещение, подтянутую графику и так далее. Но каждый аспект Ryu Ga Gotoku завернула в сатирическую обертку, что наверняка оценят фанаты серии.

Yakuza: Like a Dragon выйдет на Западе 10 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S. А до PS5 игра доберется только 2 марта 2021 года.