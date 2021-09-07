Bandai Namco Studios и Bandai Namco Entertainment выпустили большой обзорный трейлер Tales of Arise. В ролике подробно поведали о главных аспектах игры – от сюжета до сражений.

Новая JRPG расскажет о приключениях Алфена и Шион, которые стремятся освободить народ Даны от гнета Рены. Они соберут команду верных соратников и посетят множество локаций на пути к своей цели. Каждый из персонажей обладает уникальными способностями, которые демонстрируются в трейлере. Побочные занятия в проекте тоже реализованы: к ним относится готовка в лагере, рыбалка, разговоры со спутниками и прочее.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.