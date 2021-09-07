Трейлер к запуску Sonic Colors: Ultimate

SEGA выпустила трейлер к запуску платформера Sonic Colors: Ultimate – переиздания игры 2010 года. Изначально она вышла только на Nintendo DS и Wii, а теперь появилась на современных платформах.

В ролике демонстрируются забеги Соника по разнообразным уровням. Главный герой собирает кольца, преодолевает препятствия и устраняет врагов. Переиздание способно похвастаться улучшенной графикой, измененным освещением и поддержкой разрешения 4К при 60 кадрах/с.

Sonic Colors: Ultimate вышла сегодня, 7 сентября на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.