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Sailas77 Опубликовал Sailas77 8
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Анонсирован ремастер Alan Wake

Опубликовано: 07.09.2021 16:50:07
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Слухи не врали: финская студия Remedy Entertainment действительно работает над ремастером Alan Wake. Она официально анонсировала проект в виде письма от сценариста и творческого директора Сэма Лейка.

Переиздание отметится поддержкой разрешения 4К. Разработчики также объявили, что в комплекте с обновленной версией игры будут поставляться два дополнения – The Signal и The Writer. О самостоятельной добавке Alan Wake's American Nightmare ничего не говорилось.

Ремастер Alan Wake выйдет в текущем году на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

 

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Игровой разум
Stonecrush (уровень 16)08.09.2021 12:37:00
Shtefan писал(а):
Ну анонсирован и анонсирован.

Достаточно средненькая игрушка была, как по мне.
вот тоже не понимаю, почему ей так восторгаются
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)08.09.2021 09:40:44
Ну анонсирован и анонсирован.

Достаточно средненькая игрушка была, как по мне.
Знаток игр
Sailas77 (уровень 12)07.09.2021 18:48:13
Mas7er писал(а):
Чёткого определения нет, но вообще в игровом сообществе считается, что если игру переводят на другой движок - это ремейк. Хотя тут кто во что горазд, некоторые называют ремейками какие-то мелкие косметические изменения, а Активижен, например, называет Ремастерами игры, которые полностью на другой движок переводит (как например COD MW и MW2). А Nintendo вообще не использует специально слова Ремейк и Ремастер, и приписывает к переизданиям буквы HD.
Тоже верно, хотя само слово ремейк предполагает изменения в структуре игре, я и многие мои коллеги таким методом руководствуемся при написании новостей.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)07.09.2021 17:37:00
Sailas77 писал(а):
Ремейк - это когда меняют системы игровые. Если только визуал, насколько бы масштабными ни были изменения, это все равно ремастер. Другое дело, что ремастер ремастеру рознь)
Чёткого определения нет, но вообще в игровом сообществе считается, что если игру переводят на другой движок - это ремейк. Хотя тут кто во что горазд, некоторые называют ремейками какие-то мелкие косметические изменения, а Активижен, например, называет Ремастерами игры, которые полностью на другой движок переводит (как например COD MW и MW2). А Nintendo вообще не использует специально слова Ремейк и Ремастер, и приписывает к переизданиям буквы HD.
Знаток игр
Sailas77 (уровень 12)07.09.2021 17:27:11
BlackSite11 писал(а):
Хорошая новость, но больше интересует - правдивы ли слухи про перенос игры на движок Control (тогда это уже на ремейк тянет), а то в описании расплывчатое "улучшены эффекты, моделька главного героя и ролики сюжетные и т.д.". Тогда эффект со светом и тенью заиграет новыми красками.
Ну и жду в Steam, хотя тот факт, что игру издает на ПК Epic Games оставляет мало надежды.


Подготовка аудитории к потенциально 2-ой части, которая с большой вероятностью сейчас в активной разработке. В игре много интересных идей, хороший сюжет, персонажи и музыка. Надеюсь, больше людей ознакомятся с игрой.
Ремейк - это когда меняют системы игровые. Если только визуал, насколько бы масштабными ни были изменения, это все равно ремастер. Другое дело, что ремастер ремастеру рознь)
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)07.09.2021 17:09:17
Сообщение отредактировано пользователем 07.09.2021 17:11:12
Хорошая новость, но больше интересует - правдивы ли слухи про перенос игры на движок Control (тогда это уже на ремейк тянет), а то в описании расплывчатое "улучшены эффекты, моделька главного героя и ролики сюжетные и т.д.". Тогда эффект со светом и тенью заиграет новыми красками.
Ну и жду в Steam, хотя тот факт, что игру издает на ПК Epic Games оставляет мало надежды.

naruto9770 писал(а):
Зачем??? А главное - Зачем???
Подготовка аудитории к потенциально 2-ой части, которая с большой вероятностью сейчас в активной разработке. В игре много интересных идей, хороший сюжет, персонажи и музыка. Надеюсь, больше людей ознакомятся с игрой.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)07.09.2021 17:07:27
naruto9770 писал(а):
Зачем??? А главное - Зачем???
Потому что её не было на консолях предыдущего и текущего поколения, а там довольно большая инстал-база сидит, которая еще не знакома с этой игрой.
Игровой разум
naruto9770 (уровень 17)07.09.2021 17:06:25
Зачем??? А главное - Зачем???
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