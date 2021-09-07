Анонсирован ремастер Alan Wake

Слухи не врали: финская студия Remedy Entertainment действительно работает над ремастером Alan Wake. Она официально анонсировала проект в виде письма от сценариста и творческого директора Сэма Лейка.

Переиздание отметится поддержкой разрешения 4К. Разработчики также объявили, что в комплекте с обновленной версией игры будут поставляться два дополнения – The Signal и The Writer. О самостоятельной добавке Alan Wake's American Nightmare ничего не говорилось.

Ремастер Alan Wake выйдет в текущем году на ПК (EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.