НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1126
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (3)Видео (1)Скриншоты (6)

Пошаговая тактика Corruption 2029 уже доступна

Опубликовано: вчера, 19:30:32
Поделиться:  

Десять дней назад студия The Bearded Ladies анонсировала свою новую пошаговую тактику Corruption 2029. Игра стала доступна уже сегодня и только в магазине Epic Games Store. По словам девелоперов, через некоторое время новинка доберется и до Steam.

События Corruption 2029 разворачиваются в недалеком дистопическом будущем, когда в США воцарилась жестокая диктатура. Используя скрытность и тактические маневры, вам предстоит свергнуть тиранию и вернуть гражданам надежду на новый мир.

 

Скриншот игры Corruption 2029

 

Минимальные системные требования Corruption 2029

  • Процессор: Intel Core i3-4160 (2 * 3600) или AMD FX-4300 (4 * 3800)
  • ОЗУ: 4 гигабайта
  • Видеокарта: GeForce GTX 660 (2 гигабайта) или Radeon HD 7850 (2 гигабайта)
  • Место на диске: 5 гигабайт

 

Рекомендуемые системные требования

  • Процессор: Intel Core i7-4771 (4 * 3500) или AMD FX-9370 (8 * 4400)
  • ОЗУ: 8 гигабайт
  • Видеокарта: GeForce GTX 970 (4 гигабайта) или Radeon RX Vega 56 (8 гигабайт)
  • Место на диске: 5 гигабайт
Вам также может быть интересно
Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR Компанию Ubisoft уже давно просят воскресить серию о персидском принце, который любил обращать время вспять и бегать по стенам. Получите и распишитесь: сегодня издатель анонсировал... Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR Будущее стриминга: чем обернется война площадок Стриминг – один из самых привлекательных рынков для крупных компаний, специализирующихся на заработке в виртуальном пространстве. Десятки тысяч пользователей ведут прямые трансляции и создают контент, а сотни миллионов зрителей наблюдают за ними. Будущее стриминга: чем обернется война площадок
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
вчера, 19:30:320Пошаговая тактика Corruption 2029 уже доступна вчера, 19:05:340Об уникальности Land of War в первом дневнике разработчиков вчера, 17:28:510Дополнение The Soroboreans для Outward выйдет весной вчера, 09:48:572UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релиза 14.02.2020 17:03:590Скоро Shenmue III получит дополнение Story Quest Pack 14.02.2020 16:49:020DLC Prophecy для Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr вышло на консоли 14.02.2020 13:26:060Вступительное видео Final Fantasy VII Remake
Новости игр
UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релизаИГРЫ UFO2Extraterrestrials: Battle for Mercury, наконец, получила дату релиза Тактическая стратегия UFO: Extraterrestrials вышла в 2007 году и завоевала положительные отзывы среди фанатов оригинальной X-COM: UFO Defense. Позже в 2009 году Chaos Concept начала работу над второй частью... В Metro: Exodus началась «История Сэма» – релиз последнего DLCИГРЫ В Metro: Exodus началась «История Сэма» – релиз последнего DLC Компания Deep Silver и студия 4A Games отправили сегодня в релиз последнее дополнение для Metro: Exodus под названием «История Сэма». Событие сопроводил тематический трейлер, демонстрирующий... Нуарный детектив Backbone выйдет в 2021 годуИГРЫ Нуарный детектив Backbone выйдет в 2021 году Сегодня стало известно, что компания Raw Fury займется изданием нуарного детектива Backbone от студии EggNut. Теперь игра выйдет не только на PC, но и на PS4, Xbox One и Nintendo Switch – где-то...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Об уникальности Land of War в первом дневнике разработчиковCtrl + стрелка вправо