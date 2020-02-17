Пошаговая тактика Corruption 2029 уже доступна

Десять дней назад студия The Bearded Ladies анонсировала свою новую пошаговую тактику Corruption 2029. Игра стала доступна уже сегодня и только в магазине Epic Games Store. По словам девелоперов, через некоторое время новинка доберется и до Steam.
События Corruption 2029 разворачиваются в недалеком дистопическом будущем, когда в США воцарилась жестокая диктатура. Используя скрытность и тактические маневры, вам предстоит свергнуть тиранию и вернуть гражданам надежду на новый мир.
Минимальные системные требования Corruption 2029
Рекомендуемые системные требования