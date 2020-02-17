Пошаговая тактика Corruption 2029 уже доступна

Десять дней назад студия The Bearded Ladies анонсировала свою новую пошаговую тактику Corruption 2029. Игра стала доступна уже сегодня и только в магазине Epic Games Store. По словам девелоперов, через некоторое время новинка доберется и до Steam.

События Corruption 2029 разворачиваются в недалеком дистопическом будущем, когда в США воцарилась жестокая диктатура. Используя скрытность и тактические маневры, вам предстоит свергнуть тиранию и вернуть гражданам надежду на новый мир.

Минимальные системные требования Corruption 2029

Процессор: Intel Core i3-4160 (2 * 3600) или AMD FX-4300 (4 * 3800)

ОЗУ: 4 гигабайта

Видеокарта: GeForce GTX 660 (2 гигабайта) или Radeon HD 7850 (2 гигабайта)

Место на диске: 5 гигабайт

Рекомендуемые системные требования