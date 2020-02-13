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Появилась точная дата выхода Half-Life: Alyx

Опубликовано: 6 час. 32 мин. назад
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Компания Valve определилась с точной датой релиза Half-Life: Alyx – первой игры для шлемов виртуальной реальности в знаменитой серии Half-Life. Раньше было известно, что проект выйдет в марте, а сегодня в Twitter разработчики сообщили и точный день – 23 число. Игра будет доступна в Steam и для шлемов Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mix Reality.

События Half-Life: Alyx разворачиваются между первой и второй частями серии, а главным героем выступает Аликс Вэнс.

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