Появилась точная дата выхода Half-Life: Alyx

Компания Valve определилась с точной датой релиза Half-Life: Alyx – первой игры для шлемов виртуальной реальности в знаменитой серии Half-Life. Раньше было известно, что проект выйдет в марте, а сегодня в Twitter разработчики сообщили и точный день – 23 число. Игра будет доступна в Steam и для шлемов Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mix Reality.

События Half-Life: Alyx разворачиваются между первой и второй частями серии, а главным героем выступает Аликс Вэнс.