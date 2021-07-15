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Новый трейлер Chernobylite посвящен Игорю

Опубликовано: 1 час. 10 мин. назад
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The Farm 51 и All in! Games выпустили очередной трейлер научно-фантастического ужастика Chernobylite, действия которого разворачиваются в Чернобыле. Видео посвящено протагонисту игры по имени Игорь, вернувшемуся в Зону отчуждения, где он когда-то работал на электростанции, чтобы расследовать исчезновение своей невесты Татьяны. В ролике также можно увидеть, как герой посещает воспоминания.

Напомним, что релиз Chernobylite состоится 28 июля 2021 года на ПК. PS4 и Xbox One версии также выйдут летом, но позже.

Igor Story Trailer
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Nevezychiy (уровень 19)29 мин. назад
Интересно тут есть геймеры которым эта игра действительно понравилась? или у них как и у меня лёгкий привкус, что нас кормили интересными роликами, а по факту оказалось второсортное гуано dirol
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