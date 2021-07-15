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Сюжетный трейлер Shin Megami Tensei V

Опубликовано: 2 час. 17 мин. назад
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Компания Atlus опубликовала новый трейлер Shin Megami Tensei V, посвященный сюжету игры. Ученик токийской средней школы просыпается в новом Токио, опустошенном апокалипсисом, который теперь называется Да'ат. Но прежде чем кровожадные демоны заберут его жизнь, перед ним появляется спаситель. Слившись с ним в единое могущественное существо Нахобино, парню предстоит сражаться против демонов, а иногда даже вместе с ними.

Релиз Shin Megami Tensei V состоится 12 ноября 2021 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Story Trailer
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