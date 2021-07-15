Дату выхода Resident Evil Re:Verse перенесли

Capcom изначально планировала выпустить многопользовательскую добавку Resident Evil Re:Verse в комплекте с Resident Evil Village. Но после нескольких неудачных бета-тестирований и плохих отзывов от пользователей мультиплеерное ответвление перенесли на июль 2021 года. А сейчас разработчики сообщили, что снова сместили дату выхода.
Теперь Resident Evil Re:Verse ожидается только в 2022 году, причем более точные сроки запуска пока не называются. Зато создатели честно рассказали о причине переноса – нужно улучшить игровой процесс.
The previously announced July 2021 launch of Resident Evil Re:Verse is being moved to 2022 so that the team can continue working to deliver a smooth gameplay experience. We will share updated launch details at a later time. Thank you for your patience and understanding. pic.twitter.com/o8hP363fjR— Resident Evil (@RE_Games) July 15, 2021