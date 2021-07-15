Дату выхода Resident Evil Re:Verse перенесли

Capcom изначально планировала выпустить многопользовательскую добавку Resident Evil Re:Verse в комплекте с Resident Evil Village. Но после нескольких неудачных бета-тестирований и плохих отзывов от пользователей мультиплеерное ответвление перенесли на июль 2021 года. А сейчас разработчики сообщили, что снова сместили дату выхода.

Теперь Resident Evil Re:Verse ожидается только в 2022 году, причем более точные сроки запуска пока не называются. Зато создатели честно рассказали о причине переноса – нужно улучшить игровой процесс.