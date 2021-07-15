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Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
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Дату выхода Resident Evil Re:Verse перенесли

Опубликовано: 10 час. 25 мин. назад
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Capcom изначально планировала выпустить многопользовательскую добавку Resident Evil Re:Verse в комплекте с Resident Evil Village. Но после нескольких неудачных бета-тестирований и плохих отзывов от пользователей мультиплеерное ответвление перенесли на июль 2021 года. А сейчас разработчики сообщили, что снова сместили дату выхода.

Теперь Resident Evil Re:Verse ожидается только в 2022 году, причем более точные сроки запуска пока не называются. Зато создатели честно рассказали о причине переноса – нужно улучшить игровой процесс.

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Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)4 час. 39 мин. назад
не батлфилд) не расстроимся
Бич человечества
GenEralShePard (уровень 19)8 час. 3 мин. назад
Та пускай хоть вообще отменяют. Кто в это будет играть?
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