НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
24218
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (4)Видео (4)Скриншоты (6)

Новый геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Опубликовано: 8 час. 42 мин. назад
Поделиться:  

Студия CI Games опубликовала свежий геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2. В нем сначала рассказывается завязка игры: в качестве наемного снайпера по прозвищу Ворон пользователи должны отправиться на Средний Восток и стабилизировать там политическую ситуацию. Всего в проекте нужно убить 21 цель, включая президента одного из государств.

Трейлер также показывает разнообразные механики: использование оружия, рентгены, стрельбу на дальней дистанции и так далее. Кроме того, на видео демонстрируют локации, на которых предстоит действовать игрокам.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S, а позже доберется до PlayStation 5.

Gameplay Overview Trailer
Вам также может быть интересно
Sledgehammer Games разрабатывает новую Call of Duty Activision Blizzard во время финансового отчета сообщила о том, что разработку Call of Duty 2021 года возглавит компания Sledgehammer Games, которая ранее занималась Call of Duty: WWII, а также была в составе... Sledgehammer Games разрабатывает новую Call of Duty NieR Replicant ver.1.22474487139... – обзор NieR: Automata 2017 года выпуска стала весомым успехом для издательства Square Enix и студии Platinum Games. При относительно небольшом производственном бюджете продажи игры составили 5,5 миллиона копий, а значит – она принесла очень даже неплохую прибыль. Многие пользователи именно тогда... NieR Replicant ver.1.22474487139... – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
3 час. 56 мин. назад0Трейлеры фракций Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground 5 час. 52 мин. назад017 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart 6 час. 18 мин. назад0Зрелищный трейлер Total War: Warhammer III 8 час. 42 мин. назад0Новый геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вчера, 10:35:580Анонс Galactic Civilizations IV вчера, 09:51:053Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переносится 11.05.2021 20:12:430Объявлена дата проведения EA Play Live
Новости игр
Дата запуска World of Warcraft: Burning Crusade ClassicИГРЫ Дата запуска World of Warcraft: Burning Crusade Classic Студия Blizzard Entertainment объявила, когда запустятся сервера World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Это произойдет 2 июня, в 01:00 по Москве и Киеву. До этого пользователи WoW Classic должны принять решение... Зрелищный трейлер Total War: Warhammer IIIИГРЫ Зрелищный трейлер Total War: Warhammer III Creative Assembly и SEGA опубликовали новый трейлер стратегии Total War: Warhammer III. В ролике показываются кадры на движке игры с осадой поселения, сражениями больших армий и ключевыми персонажами... Трейлер дополнения «Гнев друидов» к Assassin's Creed ValhallaИГРЫ Трейлер дополнения «Гнев друидов» к Assassin's Creed Valhalla Издательство Ubisoft выпустило трейлер дополнения «Гнев друидов» (Wrath of the Druids) к Assassin's Creed Valhalla. В ролике раскрывается сюжетная завязка грядущей добавки. Эйвору предстоит отправиться в Ирландию и сразиться с Детьми Дану...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Анонс Galactic Civilizations IVCtrl + стрелка вправо