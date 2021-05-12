Новый геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Студия CI Games опубликовала свежий геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2. В нем сначала рассказывается завязка игры: в качестве наемного снайпера по прозвищу Ворон пользователи должны отправиться на Средний Восток и стабилизировать там политическую ситуацию. Всего в проекте нужно убить 21 цель, включая президента одного из государств.

Трейлер также показывает разнообразные механики: использование оружия, рентгены, стрельбу на дальней дистанции и так далее. Кроме того, на видео демонстрируют локации, на которых предстоит действовать игрокам.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выйдет 4 июня 2021 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Series S, а позже доберется до PlayStation 5.