Анонс Galactic Civilizations IV

Компания Stardock анонсировала Galactic Civilizations IV – новую часть в серии космических пошаговых 4X-стратегий Galactic Civilizations, которая вобрала в себя все лучшее от своих предшественников и получила новые функции.

К примеру, в предыдущих играх искусственный интеллект представлял целую цивилизацию, а так как теперь каждая цивилизация состоит из сотен персонажей с собственными целями, ИИ будет управлять каждым из них отдельно. Также на смену традиционной «Кампании» пришла новая функция «Миссии». Пользователей ждут различные сюжетные миссии, позволяющие сделать каждую игру уникальной. Кроме этого были улучшены дизайн кораблей, планетарные вторжения, сражения, дипломатия, исследования, планетарные улучшения и многое другое.

Из-за того, что Galactic Civilizations IV претерпела кардинальные изменения, разработчики планируют начать ранний доступ к игре с этапа альфа-тестирования, чтобы отзывы пользователей были учтены на раннем этапе разработки.