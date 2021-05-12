НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
515
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (1)Видео (1)

Анонс Galactic Civilizations IV

Опубликовано: вчера, 10:35:58
Поделиться:  

Компания Stardock анонсировала Galactic Civilizations IV – новую часть в серии космических пошаговых 4X-стратегий Galactic Civilizations, которая вобрала в себя все лучшее от своих предшественников и получила новые функции.

К примеру, в предыдущих играх искусственный интеллект представлял целую цивилизацию, а так как теперь каждая цивилизация состоит из сотен персонажей с собственными целями, ИИ будет управлять каждым из них отдельно. Также на смену традиционной «Кампании» пришла новая функция «Миссии». Пользователей ждут различные сюжетные миссии, позволяющие сделать каждую игру уникальной. Кроме этого были улучшены дизайн кораблей, планетарные вторжения, сражения, дипломатия, исследования, планетарные улучшения и многое другое.

Из-за того, что Galactic Civilizations IV претерпела кардинальные изменения, разработчики планируют начать ранний доступ к игре с этапа альфа-тестирования, чтобы отзывы пользователей были учтены на раннем этапе разработки.

Announcement Trailer
Вам также может быть интересно
Прямая трансляция State of Play, посвященная Ratchet & Clank: Rift Apart Sony рассказала, когда проведет следующую прямую трансляцию State of Play. Ждать осталось совсем недолго: эфир состоится 30 апреля, начало в 00:00 по Москве и Киеву. Значительная часть мероприятия будет посвящена Ratchet & Clank: Rift Apart... Прямая трансляция State of Play, посвященная Ratchet &amp; Clank: Rift Apart TORGI за Biomutant Следующий розыгрыш состоится 28 мая. Успей испытать удачу! Resident Evil Village получает Десятый. TORGI за Biomutant
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
3 час. 56 мин. назад0Трейлеры фракций Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground 5 час. 52 мин. назад017 минут геймплея Ratchet & Clank: Rift Apart 6 час. 18 мин. назад0Зрелищный трейлер Total War: Warhammer III 8 час. 42 мин. назад0Новый геймплейный трейлер Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вчера, 10:35:580Анонс Galactic Civilizations IV вчера, 09:51:053Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переносится 11.05.2021 20:12:430Объявлена дата проведения EA Play Live
Новости игр
Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переноситсяИГРЫ Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переносится Во время финансового отчета компания Ubisoft раскрыла информацию о выходе некоторых проектов. Так, релиз многострадальной пиратской игры Skull & Bones в который раз был перенесен. Последнее время выхода было назначено... Дата релиза Metro Exodus на PS5 и Xbox SeriesИГРЫ Дата релиза Metro Exodus на PS5 и Xbox Series Deep Silver и 4A Games объявили дату релиза полного издания Metro Exodus на PlayStation 5 и Xbox Series. Выйдет проект на консолях 18 июня 2021 года и предложит расширение 4K и 60fps, а также полную поддержку трассировки лучей... Состоялся релиз Hood: Outlaws & LegendsИГРЫ Состоялся релиз Hood: Outlaws & Legends Сегодня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One состоялся релиз Hood: Outlaws & Legends, многопользовательской PvPvE игры, в которой двум командам по четыре героя в каждой предстоит сразиться друг...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Финансовый отчет Ubisoft – релиз Skull and Bones вновь переноситсяCtrl + стрелка вправо