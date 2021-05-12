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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Зрелищный трейлер Total War: Warhammer III

Опубликовано: 6 час. 19 мин. назад
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Creative Assembly и SEGA опубликовали новый трейлер стратегии Total War: Warhammer III. В ролике показываются кадры на движке игры с осадой поселения, сражениями больших армий и ключевыми персонажами. Чаще всего на экране мелькает девушка с медведем, которой наверняка отведена важная роль.

Закадровый голос в трейлере вещает о фракции, отправленной жить в ледяные пустоши. Из нее сделали «живой щит», но теперь народ восстал, чтобы изменить привычный порядок вещей.

Total War: Warhammer III выйдет в 2021 году на ПК, точная дата пока не разглашается.

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