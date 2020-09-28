Новый геймплей трейлер Observer System Redux

Bloober Team показала во время TGS 2020 новое видео геймплея Observer: System Redux, что является ремастером ужастика Observer, вышедшего в 2017 году. В нем разработчики улучшили текстуры, эффекты частиц, анимации, освещение, добавили трассировку лучей, а также расширили сюжет. Новые кадры игрового процесса как раз и посвящены двум новым сюжетным заданиям – Errant Signal и Her Fearful Symmetry.

Напомним, что Observer: System Redux выйдет 10 ноября на ПК и Xbox Series X, 12 числа на PS5 в США и 19 – в Европе.