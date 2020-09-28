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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата релиза Yakuza: Like a Dragon на PS5 на Западе

Опубликовано: 1 час. 32 мин. назад
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Издательство SEGA объявила дату выхода западной версии Yakuza: Like a Dragon на PlayStation 5. Оказывается, седьмая часть серии будет доступна жителям Европы и Америки на PS5 только 2 марта 2021 года. Тем временем на Xbox Series X и Series S на Западе игра появится одновременно с запуском консолей – 10 ноября. Более того, она поддерживает технологию Smart Delivery, то есть пользователи Xbox One смогут бесплатно получить версию Yakuza: Like a Dragon для новых консолей.

Судя по всему, Microsoft договорилась с SEGA о временной эксклюзивности проекта на своих приставках следующего поколения. Правда, об этом в официальном пресс-релизе не сказано.

 

 

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