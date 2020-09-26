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Новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity с TGS 2020

Опубликовано: 1 час. 27 мин. назад
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Nintendo и Koei Tecmo опубликовали новый трейлер игры Hyrule Warriors: Age of Calamity, что является приквелом к The Legend of Zelda: Breath of the Wild и рассказывает историю о противостоянии Великому Бедствию. Релиз проекта состоится 20 ноября 2020 года на Nintando Switch.

Ролик посвящен героям, которым предстоит сражаться с Ганоном, воплощением Бедствия – Урбозе, Ревали, Мифе и Даруку. Пользователям, игравшим в Breath of the Wild, эти персонажи хорошо знакомы.

Champions Unite

Кроме этого, вы можете посмотреть трансляцию геймплея.

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