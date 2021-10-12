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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Новый геймплей перезапуска Saints Row

Опубликовано: 10 час. 0 мин. назад
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Студия Volition Inc. поделилась двухминутным роликом геймплея альфа-версии грядущего перезапуска Saints Row. В нем демонстрируется система вождения, которая на первый взгляд не так уж сильно отличается от оригинала, а также виды пустынного Санто-Илесо в разное время суток. Разработчики уже освещали первые подробности перезапуска, который многие фанаты встретили скептически. Уход от классических персонажей и привычного сеттинга понравился далеко не всем.

Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S и поведает историю о становлении знаменитой банды Святых.

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