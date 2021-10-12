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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 1
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Анонсирован симулятор средневекового замка Castle Manager

Опубликовано: 9 час. 29 мин. назад
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Студия FrogVille Games анонсировала point&click тайм-менеджмент симулятор под названием Castle Manager. В нем игрокам предстоит заняться строительством средневекового замка.

Судя по трейлеру проекта, желающим почувствовать себя в шкуре монарха предстоит не только возводить здания и обустраивать помещения, но и управлять обитателями крепости. Необходимо пристально следить за деятельностью рабочих и ремесленников, разрешать возникающие конфликты, бороться с преступностью и заниматься духовным просвещением подданных. Препятствиями на пути к благополучному устройству средневекового быта станут пожары, болезни и природные катаклизмы. Помимо всего прочего, будущим феодалам потребуется организовывать дипломатические миссии, раскрывать придворные интриги и сражаться на турнирах и осадах.

Игра выйдет на персональных компьютерах. Дата релиза пока не объявлена.

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Начинающий геймер
fartov (уровень 3)1 час. 56 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 12.10.2021 10:14:56
Выглядит прикольно smile
з.ы. Помница в серии Х-СОМ было похожее строительство базы. Правда тут прям далеко шагнули good
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