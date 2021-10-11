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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Событие Doktor's Curse в Raindow Six Siege начнется 12-го октября

Опубликовано: вчера, 20:12:09
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Ранее мы уже писали о тизере хэллоуинского ивента в командном шутере Rainbow Six Siege. Сегодня студия Ubisoft опубликовала полноценный трейлер события и сообщила, что оно начнется уже завтра, 12-го октября, и продлится по 2-ое ноября.

Оперативники отправятся в мрачный замок, наводненный мутировавшими чудовищами. В новом режиме игрокам предстоит разбиться на команды монстров и экстерминаторов. Обеим группам полагается особое снаряжение, без оружия дальнего боя. Защитники замка способны ускоряться, становиться невидимыми и использовать ловушки, но не могут сражаться в ближнем бою. Экстерминаторы вооружены кувалдами и специальными гаджетами, позволяющими выслеживать монстров.

В список предметов кастомизации добавится 48 новых объектов, которые позволят оперативникам принять поистине чудовищный облик. Приобрести их можно как за кредиты R6, так и за очки славы.

The Doktor is out - Trailer [RUS]
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