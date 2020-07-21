НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
461859
Starrkiller Опубликовал Starrkiller 0
Общая информацияНовости (3)Видео (2)

Новые подробности Ghostwire: Tokyo в интервью разработчиков для IGN

Опубликовано: 3 час. 47 мин. назад
Поделиться:  

Кендзи Кимура в интервью для IGN решил поделиться с игроками некоторыми подробностями грядущего проекта от Синдзи Миками (Resident Evil 4, The Evil Within). В частности, он рассказал о том, что проект представляет собой скорее приключенческий экшен, нежели хоррор. В видеоигре по-прежнему будут присутствовать элементы Survival Horror, но основной акцент будет смещен. Кроме того, авторы Ghostwire: Tokyo надеются подарить геймерам поистине жуткий опыт, благодаря городским легендам, фольклору и страшным историям Японии.

Помимо прочего, представитель Tango Gameworks объяснил, что Ghostwire: Tokyo будет сосредоточена на боях и исследовании, именно поэтому разработчики выбрали в ракурс камеры от первого лица. Также, Кендзи упомянул, что существа Visitors (противники главного героя) будут обладать особыми способностями и сыграют важную роль в сюжете. В качестве источников вдохновения при создании врагов был использован ряд фольклорных произведений.

Напомним, что Ghostwire: Tokyo выйдет в 2021 году на PlayStation 5, а позже появится и на PC.

 

 

Вам также может быть интересно
Наличие Far Cry 6 подтверждено (ОБНОВЛЕНО) Уже несколько дней ходят слухи о том, что в разработке находится Far Cry 6, где главную злодейскую роль сыграет актер Джанкарло Эспозито, известный по сериалу Breaking Bad. Сегодня наличие новой части было... Наличие Far Cry 6 подтверждено (ОБНОВЛЕНО) Willy Morgan and the Curse of Bone Town – обзор Так проходит слава мирская – эти слова легко применимы к жанру квест. Когда-то популярность квестов не знала границ, в а книге рекордов Гиннеса значилась первая игра серии Myst, как чемпион мировых продаж... Willy Morgan and the Curse of Bone Town – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
3 час. 47 мин. назад0Новые подробности Ghostwire: Tokyo в интервью разработчиков для IGN 5 час. 2 мин. назад5Джейсон Шрейер опубликовал большое расследование о ситуации внутри Ubisoft 5 час. 50 мин. назад0Разработчики Destroy All Humans опубликовали тизер нового уровня 6 час. 49 мин. назад0Riot Games объяснила появление двух агентов в файлах Valorant 7 час. 12 мин. назад0В сети появились кадры отмененной игры от Sucker Punch 9 час. 16 мин. назад1Вторая часть Final Fantasy 7 Remake на стадии полномасштабной разработки 20.07.2020 20:29:120Онлайн-шутер Rogue Company вышел в качестве платной бета-версии
Новости игр
Кинематографический трейлер Shin Megami Tensei VИГРЫ Кинематографический трейлер Shin Megami Tensei V Во время Nintendo Direct Mini компания Atlus показала кинематографический трейлер Shin Megami Tensei V, которая была анонсирована еще в 2017 году. Также стало известно, что релиз игры состоится в 2021 году... Cyberpunk 2077 можно будет пройти, не закончив основной сюжетИГРЫ Cyberpunk 2077 можно будет пройти, не закончив основной сюжет Павел Саско, старший дизайнер квестов в новом проекте от CD Project RED – Cyberpunk 2077, рассказал об общей структуре игры. Павел заявил о том, что авторы игры прибегли к структуре квестов The Witcher 3: Wild Hunt... Spider-Man: Miles Morales все же будет поддерживать 60 кадров в секундуИГРЫ Spider-Man: Miles Morales все же будет поддерживать 60 кадров в секунду Компания Insomniac Games в официальном Twitter рассказала о том, что в грядущем стартовом эксклюзиве для PlayStation 5 – Spider-Man: Miles Morales будет поддерживаться режим 4К и 60 кадров в секунду...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Джейсон Шрейер опубликовал большое расследование о ситуации внутри UbisoftCtrl + стрелка вправо