Новые подробности Ghostwire: Tokyo в интервью разработчиков для IGN

Кендзи Кимура в интервью для IGN решил поделиться с игроками некоторыми подробностями грядущего проекта от Синдзи Миками (Resident Evil 4, The Evil Within). В частности, он рассказал о том, что проект представляет собой скорее приключенческий экшен, нежели хоррор. В видеоигре по-прежнему будут присутствовать элементы Survival Horror, но основной акцент будет смещен. Кроме того, авторы Ghostwire: Tokyo надеются подарить геймерам поистине жуткий опыт, благодаря городским легендам, фольклору и страшным историям Японии.

Помимо прочего, представитель Tango Gameworks объяснил, что Ghostwire: Tokyo будет сосредоточена на боях и исследовании, именно поэтому разработчики выбрали в ракурс камеры от первого лица. Также, Кендзи упомянул, что существа Visitors (противники главного героя) будут обладать особыми способностями и сыграют важную роль в сюжете. В качестве источников вдохновения при создании врагов был использован ряд фольклорных произведений.

Напомним, что Ghostwire: Tokyo выйдет в 2021 году на PlayStation 5, а позже появится и на PC.