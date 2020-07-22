15 минут геймплея Mafia: Definitive Edition

На портале IGN появилось эксклюзивное видео с демонстрацией обещанного 2K Games геймплея Mafia: Definitive Edition. На протяжении почти 15 минут вы увидите одну из миссий под названием «Trip to the Country», знакомую фанатам оригинальной игры.

Напомним, что Mafia: Definitive Edition полностью воссоздана с нуля с использованием современных технологий, где вас ждет расширенный сюжет, новые возможности и саундтрек из оригинальной Mafia. Релиз игры состоится 25 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Кроме этого, журналисты портала взяли интервью у Хейдена Блэкмана (президент и креативный директор Hangar 13), который раскрыл некоторые детали. К примеру, в сюжете будет больше внимание уделено жене Томми, чтобы раскрыть мотивацию героя. Также разработчики обновили модель вождения, чтобы дать игрокам как можно больше свободы, при этом есть возможность использовать модель управления машиной из оригинального проекта. Улицы стали шире, а планировка Лост-Хэвена немного была изменена, чтобы сделать больше видимых ориентиров. Дальность прорисовки также была увеличена.

Что касается технической стороны ремейка, разработчики добавили новую модель освещения и звук окружающей среды. А на вопрос по поводу выхода Mafia: Definitive Edition на консоли грядущего поколения, Хейден Блэкман ответил так: «Пока мы не может об этом говорить», но добавил «это определенно то, что мы рассматриваем». По крайней мере, он заявил, что игра будет работать на PS5 и Xbox Series X в режиме совместимости.