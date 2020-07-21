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Starrkiller Опубликовал Starrkiller 5
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Джейсон Шрейер опубликовал большое расследование о ситуации внутри Ubisoft

Опубликовано: 5 час. 2 мин. назад
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В последнее время настроения в компании Ubisoft крайне смутные, ведь сразу несколько ключевых лиц, отвечающих за множество самых разных проектов, покинули студию с обвинениями в неподобающем поведении.

Автор издания Bloomber Джейсон Шрейер опубликовал большое расследование о делах внутри компании.

В частности, работники компании были очень возмущены поведением творческого руководителя Сержа Аскоэ. Он вполне мог устроить встречу в стрип-клубах, приставать к подчиненным прямо на рабочем месте и даже угощать их кексами с различными наркотическими веществами без их ведома.

Это напрямую повлияло на текущие игры компании. К примеру, изначально планировалось, что Иви Фрай станет ключевым героем Assassin’s Creed: Syndicate и ей будет уделено не меньшее внимание, чем ее брату. Но маркетологи или же сам Аскоэ заявляли о том, что игры с женщинами гораздо сложнее продвинуть и продать. Та же участь постигла и Assassin’s Creed: Origins, по первоначальному концепту героя игры Байека убили, а место ключевого персонажа заняла бы его жена Айя, но боссы Ubisoft отвергли эту идею. Кассандра могла стать ключевым и единственным героем Assassin’s Creed: Odyssey, но создателей буквально заставили ввести в проект мужского персонажа.

 

 

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)3 час. 4 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 21.07.2020 20:39:01
В Юбисофт сейчас вообще адЪ происходит, Ашраф Исмаил (глава разработки AC Valhalla) снялся с должности, чтобы "уладить семейные дела", когда выяснилось, что он целый год изменял жене, ряд внезапных #MeToo от работниц, которые рассказывали, как к ним неприкрыто домогались руководители подразделений прямо на работе, теперь вот расследование Bloomberg. Там уже головы полетели, нескольких топ-менеджеров и ведущих геймдизайнов уволили. За судьбу будущих проектов становится тревожно (шучу, мне на них плевать)
Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)3 час. 36 мин. назад
 
Он вполне мог приставать к подчиненным прямо на рабочем месте
Оу, ну если это из-за него работяги отвлекались, делали анимацию и писали сценарий к Odyssey со слезами на глазах, забыв про все нормы и выдав нам уровень B класса, то ладно...rofl
Казуальный игрок
Starrkiller (уровень 2)4 час. 11 мин. назад
Тем временем, нам удалось получить стенограмму последнего месяца в офисе Ubisoft, на записи отчетливо слышно всех разработчиков ;)

Игровой разум
Connor_27 (уровень 16)4 час. 28 мин. назад
wallwallwall
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)4 час. 36 мин. назад
 
Он вполне мог устроить встречу в стрип-клубах, приставать к подчиненным прямо на рабочем месте и даже угощать их кексами с различными наркотическими веществами без их ведома.
+ Я так понимаю основные претензии ко второму пункту? И смех, и грех...
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