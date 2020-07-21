Джейсон Шрейер опубликовал большое расследование о ситуации внутри Ubisoft

В последнее время настроения в компании Ubisoft крайне смутные, ведь сразу несколько ключевых лиц, отвечающих за множество самых разных проектов, покинули студию с обвинениями в неподобающем поведении.

Автор издания Bloomber Джейсон Шрейер опубликовал большое расследование о делах внутри компании.

В частности, работники компании были очень возмущены поведением творческого руководителя Сержа Аскоэ. Он вполне мог устроить встречу в стрип-клубах, приставать к подчиненным прямо на рабочем месте и даже угощать их кексами с различными наркотическими веществами без их ведома.

Это напрямую повлияло на текущие игры компании. К примеру, изначально планировалось, что Иви Фрай станет ключевым героем Assassin’s Creed: Syndicate и ей будет уделено не меньшее внимание, чем ее брату. Но маркетологи или же сам Аскоэ заявляли о том, что игры с женщинами гораздо сложнее продвинуть и продать. Та же участь постигла и Assassin’s Creed: Origins, по первоначальному концепту героя игры Байека убили, а место ключевого персонажа заняла бы его жена Айя, но боссы Ubisoft отвергли эту идею. Кассандра могла стать ключевым и единственным героем Assassin’s Creed: Odyssey, но создателей буквально заставили ввести в проект мужского персонажа.