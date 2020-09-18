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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Новые эксклюзивы Sony не будут доступны по подписке

Опубликовано: 6 час. 41 мин. назад, Sailas77
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На прошедшей презентации PlayStation 5 Showcase Sony анонсировала PlayStation Plus Collection – сборник игр, который будет доступен подписчикам PS Plus на PS5. Однако японская компания ничего не сказала насчет того, собирается ли пополнять эту коллекцию. А недавно стало известно, что новые эксклюзивы в ней не появятся.

Соответствующее заявление сделал генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан. По его словам, эксклюзивы PS5 разрабатываются за сотни миллионов долларов и по своей концепции не подходят для распространения по подписке. В общем, The Last of Us Part II и Ghost of Tsushima в PlayStation Plus Collection появятся нескоро.

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