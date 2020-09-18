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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Руководитель разработки Beyond Good & Evil 2 ушел из индустрии

Опубликовано: 7 час. 18 мин. назад
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Мишель Ансель – известный геймдизайнер, который в последние годы возглавлял разработку Beyond Good & Evil 2 и Wild, ушел из игровой индустрии. Он решил посвятить себя дикой природе и создать открытый заповедник.

Теперь уже бывший руководитель попросил геймеров не расстраиваться. По его словам, Beyond Good & Evil 2 и Wild создаются полностью самостоятельными командами. Параллельно разработчики первого проекта объявили, что покажут новый геймплей в 2021 году. Тем временем информация о Wild не поступала уже довольно давно.

Напомним: Мишель Ансель был идейным вдохновителем первой Beyond Good & Evil и серии Rayman.

 

Скриншот игры Beyond Good & Evil 2

 

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Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)6 час. 6 мин. назад
Рад, конечно, что он нашел себе хорошее занятие, но блин, как же так? На нормальный Beyond Good & Evil 2 уже можно не рассчитывать, а про нового Реймена и вовсе забыть. Грустно.
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