Руководитель разработки Beyond Good & Evil 2 ушел из индустрии

Мишель Ансель – известный геймдизайнер, который в последние годы возглавлял разработку Beyond Good & Evil 2 и Wild, ушел из игровой индустрии. Он решил посвятить себя дикой природе и создать открытый заповедник.

Теперь уже бывший руководитель попросил геймеров не расстраиваться. По его словам, Beyond Good & Evil 2 и Wild создаются полностью самостоятельными командами. Параллельно разработчики первого проекта объявили, что покажут новый геймплей в 2021 году. Тем временем информация о Wild не поступала уже довольно давно.

Напомним: Мишель Ансель был идейным вдохновителем первой Beyond Good & Evil и серии Rayman.