Новые детали Diablo IV

Diablo IV анонсировали в конце прошлого года, но даже примерную дату релиза игры все еще не назвали. А пока разработчики провели двухдневный плейтест проекта и поделились некоторыми деталями.

Открытый мир

В то время как в Diablo IV остается линейная сюжетная кампания, новый открытый мир даст игрокам доступ к различным побочным активностям, увеличив за счет этого прохождение в пару раз. Дополнительные занятия включают в себя крафтинг, мировые ивенты, PvP и побочные квесты.

Во время плейтеста самой популярной из активностей стали Лагеря – зачищаемые форпосты, разбросанные по всему игровому миру. У каждого из них своя история (к примеру, жители одного прокляты и превращены в соль, а во втором дух захватывал различные тела в склепе), и после зачистки лагерей их заселят дружественные NPC и они станут точками телепорта на карте.

Общий мир

В Diablo IV представлен общий мир. Но это не означает, что игра похожа на традиционную MMO. Вместо этого пользователи будут встречать друг друга редко, при этом большие группы смогут собираться только там, где это ожидаемо по контексту.

Данжены и сюжетные ключевые моменты всегда будут приватными для каждой группы. В городах и на открытых дорогах можно будет встретить других игроков. В совместных мировых событиях сможет участвовать больше всего пользователей, сражающихся против полчищ врагов или мировых боссов. У соло игроков будет возможность либо находить открытые партии, либо присоединяться к находящимся рядом группам пользователей.

Катсцены

В Diablo IV присутствует три типа катсцен, чтобы как можно реже нарушать привычный для геймплея изометрический обзор камеры, но при этом добиться хотя бы какого-то уровня кинематографичности. При разговоре с обычными NPC камера будет просто приближаться к персонажам. В более важных диалогах камера будет работать так же, но для персонажей будут использованы особые анимации, чтобы как можно лучше передать сюжетное повествование.

Самые важные моменты будут представлены с более кинематографической камерой, показывающей происходящее под самыми разными ракурсами. При этом персонажи будут облачены в текущую броню, на качество картинки повлияют настройки графики, но сами переходы от геймплея к катсценам останутся бесшовными.