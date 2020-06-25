Cyberpunk 2077: трейлер и другие новости

Во время трансляции Cyberpunk 2077 Night City Wire разработчики игры поделились новым трейлером игры, а также другими интересными новостями. Первое, что хочется отметить – Cyberpunk 2077 помимо текущих консолей и ПК (19 ноября 2020 года) выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X в день их релиза.

Кроме этого, был анонсирован 10 серийный анимационный сериал под названием Cyberpunk: Edgerunners, который будет транслироваться на Netflix в 2022 году. Он расскажет историю ребенка, пытающего выжить на улицах города будущего, который захлестнул технологический бум и мода на модификацию тела.

Также разработчики в деталях представили механику под названием Braindance. Это особые миссии, позволяющие воспроизводить и анализировать запись фрагмента жизни другого персонажа, созданную при помощи специального устройства BD Roller. Будет разрешено осматривать происходящее под любым ракурсом, пользоваться перемоткой времени и включать паузу. Можно будет сканировать разные объекты и даже переключаться на анализ звуковых сигнатур. Демонстрация выглядит очень эффектно и в какой-то мере может напомнить расследование из игр Batman Arkham.