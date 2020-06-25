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Cyberpunk 2077: трейлер и другие новости

Опубликовано: 59 мин. назад
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Во время трансляции Cyberpunk 2077 Night City Wire разработчики игры поделились новым трейлером игры, а также другими интересными новостями. Первое, что хочется отметить – Cyberpunk 2077 помимо текущих консолей и ПК (19 ноября 2020 года) выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X в день их релиза.

The Gig [RUS]

Кроме этого, был анонсирован 10 серийный анимационный сериал под названием Cyberpunk: Edgerunners, который будет транслироваться на Netflix в 2022 году. Он расскажет историю ребенка, пытающего выжить на улицах города будущего, который захлестнул технологический бум и мода на модификацию тела.

Cyberpunk: Edgerunners Announcement Video

Также разработчики в деталях представили механику под названием Braindance. Это особые миссии, позволяющие воспроизводить и анализировать запись фрагмента жизни другого персонажа, созданную при помощи специального устройства BD Roller. Будет разрешено осматривать происходящее под любым ракурсом, пользоваться перемоткой времени и включать паузу. Можно будет сканировать разные объекты и даже переключаться на анализ звуковых сигнатур. Демонстрация выглядит очень эффектно и в какой-то мере может напомнить расследование из игр Batman Arkham.

Braindance Gameplay
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Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)12 мин. назад
Рад, что проджекты решили заправлять озвучкой всех языков сами. Если судить по трейлеру, то есть шанс, что они не постесняются продемонстрировать во всей красе наш мат. А то так надоело, что локализаторы ограничиваются тремя словами. Ну ало, в игре происходит черти что, дайте персонажу выговориться. Нет, сказали они, пусть скажет одно плохое словечко, этого вполне достаточно, думаю, игроки и так отлично поняли в каком он состоянии, и нет нужды в мате.
Просто АААААА.
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