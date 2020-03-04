Новая RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous – тридцать минут геймплея

Pathfinder: Wrath of the Righteous является непрямым продолжением популярной в узких кругах ролевой игры Pathfinder: Kingmaker. Сиквел все еще находится в разработке, а сегодня в сети появился его новый геймплей – целых тридцать минут с конференции PAX East 2020.

В ролике видно, что Pathfinder: Wrath of the Righteous использует ассеты из первой части и еще далека до завершения. Спойлеров бояться не стоит, так как почти все диалоги вырезаны. Основную часть видео занимают сражения с различными врагами и боссами.

Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет на PC летом 2021 года. Игра предложит увлекательный сюжет, 10 рас, 10 компаньонов, 21 класс, 1000+ способностей и многое другое.