Суровый выживастик Green Hell – кооператив и новые платформы

Студия Creepy Jar в ходе беседы с инвесторами сообщила, что она собирается делать с суровым выживастиком Green Hell в будущем. Одиночная игра, как оказалось, обзаведется полноценным кооперативным режимом, поддерживающим до четырех человек – уже в конце марта или в начале апреля. Примерно в то же время Green Hell появится на Nintendo Switch, а до PS4 и Xbox One она доберется где-то в третьем квартале 2020 года.

В Steam девелоперам удалось продать около 360 тысяч копий Green Hell. Финансовый успех позволил им приступить к следующему проекту – научно-фантастическому симулятору от 1-го лица, с развитием базы и элементами выживания. Релиз неанонсированной новинки, что интересно, может состояться уже в этом году.



