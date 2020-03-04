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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Суровый выживастик Green Hell – кооператив и новые платформы

Опубликовано: 3 час. 9 мин. назад
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Студия Creepy Jar в ходе беседы с инвесторами сообщила, что она собирается делать с суровым выживастиком Green Hell в будущем. Одиночная игра, как оказалось, обзаведется полноценным кооперативным режимом, поддерживающим до четырех человек – уже в конце марта или в начале апреля. Примерно в то же время Green Hell появится на Nintendo Switch, а до PS4 и Xbox One она доберется где-то в третьем квартале 2020 года.

В Steam девелоперам удалось продать около 360 тысяч копий Green Hell. Финансовый успех позволил им приступить к следующему проекту – научно-фантастическому симулятору от 1-го лица, с развитием базы и элементами выживания. Релиз неанонсированной новинки, что интересно, может состояться уже в этом году.

 

Green Hell картинка

 

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