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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Новая причина приобрести VR: состоялся релиз Half-Life: Alyx

Опубликовано: 23.03.2020 19:28:28
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Компания Valve выпустила только что в Steam свою первую сюжетную игру за последние девять лет – Half-Life: Alyx. Не исключено, что новинка станет флагманом VR-платформ на ближайшие несколько лет, так как уже сейчас ее встречают теплыми отзывами.

История Half-Life: Alyx разворачивается перед Half-Life 2. Гордон Фримен все еще находится в криосне, так что играть вам предстоит за храбрую революционерку Аликс Вэнс. Бок о бок с отцом вы будете бороться против пришельцев, выискивая их слабые места и проводя важные исследования.

Оценить Half-Life: Alyx можно только при помощи устройств виртуальной реальности с поддержкой Steam VR: Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive и Windows Mixed Reality. В будущем, вполне возможно, игра доберется и до PS VR.

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