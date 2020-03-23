Релизный трейлер апдейта «Заговор» для Ghost Recon Breakpoint

Уже завтра состоится премьера крупного апдейта «Заговор» для Ghost Recon Breakpoint. Он добавит реалистичный режим «Настоящий призрак», пару классов, новые карты и предметы. Также в игре начнется увлекательное событие, героем которого окажется Сэм Фишер из серии Splinter Cell.

Режим «Настоящий призрак» позволит игрокам по желанию настроить свою кампанию. Они смогут оставить стандартные опции или же сделать собственное прохождение более реалистичным, отключив интерфейс, повысив уровень повреждений и т.д.

Кроме того, обновление откроет пользователям Ghost Recon Breakpoint два класса: Инженера, что управляет техникой, и Эшелона, который использует магнитные ловушки и сканирует местность. Среди прочих особенностей «Заговора» стоит выделить четыре PvP-карты, новые пушки и сюжетный кроссовер с Сэмом Фишером.