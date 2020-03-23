Планета Кеплер в новом дневнике разработчиков Population Zero

Студия Enplex Games разрабатывает сейчас собственную MMO-игру в научно-фантастическом сеттинге, которая называется Population Zero. Сегодня девелоперы опубликовали посвященный новинке дневник, где рассказывается о дикой природе планеты Кеплер.

Сразу после запуска в игре можно будет исследовать семь уникальных биомов. В пути героям предстоит решать загадки, сражаться и получать ценные награды. Не считая противников, территория планеты является опасной сама по себе: она изобилует гейзерами, что могут сварить игроков, бездонными ямами без выхода и другими неприятными вещами.

В Population Zero геймерам также придется искать пропитание, развивать персонажей и узнавать новую информацию о прошлом планеты. Игра выйдет в раннем доступе Steam уже 5 мая 2020 года.