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Планета Кеплер в новом дневнике разработчиков Population Zero

Опубликовано: 23.03.2020 17:55:51
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Студия Enplex Games разрабатывает сейчас собственную MMO-игру в научно-фантастическом сеттинге, которая называется Population Zero. Сегодня девелоперы опубликовали посвященный новинке дневник, где рассказывается о дикой природе планеты Кеплер.

Сразу после запуска в игре можно будет исследовать семь уникальных биомов. В пути героям предстоит решать загадки, сражаться и получать ценные награды. Не считая противников, территория планеты является опасной сама по себе: она изобилует гейзерами, что могут сварить игроков, бездонными ямами без выхода и другими неприятными вещами.

В Population Zero геймерам также придется искать пропитание, развивать персонажей и узнавать новую информацию о прошлом планеты. Игра выйдет в раннем доступе Steam уже 5 мая 2020 года.

Developer Diary World Exploration
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