Новая демонстрация геймплея и новый трейлер Path of Exile 2

Компания Grinding Gear провела стрим, посвященный Path of Exile, где показала новый трейлер и новое геймплей видео Path of Exile 2. Они сосредоточены на втором акте, в котором пользователи отправятся в огромную пустыню, населенную демонами и другими сверхъестественными существами.

В Path of Exile 2 вас ждут новые классы оружия и новая система улучшения самоцветов, а также совершено новый графический движок и анимации. Также напомним, что игра позволит проходить не только новую сюжетную кампанию, но и оригинальную историю Path of Exile вместе с выпущенными к ней дополнениями.

Дата выхода игры пока не сообщается.