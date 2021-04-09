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Новая демонстрация геймплея и новый трейлер Path of Exile 2

Опубликовано: 5 час. 56 мин. назад
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Компания Grinding Gear провела стрим, посвященный Path of Exile, где показала новый трейлер и новое геймплей видео Path of Exile 2. Они сосредоточены на втором акте, в котором пользователи отправятся в огромную пустыню, населенную демонами и другими сверхъестественными существами.

Official Trailer 2 [RUS]

В Path of Exile 2 вас ждут новые классы оружия и новая система улучшения самоцветов, а также совершено новый графический движок и анимации. Также напомним, что игра позволит проходить не только новую сюжетную кампанию, но и оригинальную историю Path of Exile вместе с выпущенными к ней дополнениями.

Дата выхода игры пока не сообщается.

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