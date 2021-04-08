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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релиз Deathloop отложили

Опубликовано: вчера, 17:39:21
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Череда переносов игр продолжается. Вслед за Hogwarts Legacy, Back 4 Blood и многими другими на более поздний срок «переехала» Deathloop от Arkane Studios и Bethesda Softworks. Теперь игра выйдет не 21 мая, как планировалось ранее, а лишь 14 сентября.

Причину смещения даты релиза разработчики указали максимально стандартную для таких случаев: нужно дополнительное время, чтобы реализовать лучшее качество проекта и воплотить все амбиции.

Deathloop выйдет на ПК и PlayStation 5, как временный консольный эксклюзив.

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